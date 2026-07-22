KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette, Alanya'daki yeni görevine başlayan Başsavcı Abdullah Sert'e "Hayırlı olsun" dilekleri iletilirken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında düzenlenecek organizasyonun davetiyesi de takdim edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede basın camiasının çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunulurken, heyet nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Başsavcı Sert'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.