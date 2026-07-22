Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde saat 13.00 sularında tek katlı bir müstakil evde yangın meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, Mehmet ve Havva Mavi çiftinin ikamet ettiği evde başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Durumu erken fark eden çift, binayı hızla terk ederek can güvenliklerini sağladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevlerin ahşap çatıya sıçramasıyla yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

PARA DOLU ÇANTA NASIL KURTARILDI?

Söndürme çalışmaları sırasında ev sahibi Havva Mavi, içeride para bulunan bir çantasının kaldığını belirterek ekiplerden yardım talep etti. Binada dikkatli bir inceleme yapan itfaiye erleri, alevlerden etkilenmeyen bir odada söz konusu çantayı bularak sahibine eksiksiz şekilde teslim etti.

HIZLI TAHLİYE NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle ahşap çatılı müstakil yapılarda alevlerin dakikalar içinde tüm binayı sarabildiği biliniyor. Mavi çiftinin yangını ilk anlarında fark edip binayı anında tahliye etmesi, olası bir can kaybının önüne geçerken erken müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi. Ekiplerin yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için başlattığı araştırma süreci devam ediyor.