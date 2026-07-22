KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, yönetim kurulu üyeleri Zeliha Oner ve Gülser Yiğit, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında düzenlenecek organizasyonun davetiyesi Kaymakam Öztürk'e takdim edildi. Görüşmede ayrıca Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin yürüttüğü proje ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Heyet de nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Öztürk'e teşekkürlerini iletti.