Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi 385 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin bıçakla yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Gürel Gök'ün vücudunun 5 farklı yerinden bıçaklandığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

Cinayetin ardından olay yerinde bulunan Himmet Gök polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde eşini bıçakladığını kabul ettiği öğrenildi.

Bir hafta önce şiddet gördüğü gerekçesiyle başvurmuş

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, olayın aile içi şiddet geçmişini de gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre Sultan Gürel Gök, yaklaşık bir hafta önce eşi Himmet Gök tarafından darbedildiği gerekçesiyle emniyete başvurarak şikâyetçi oldu.

Başvuru üzerine Himmet Gök hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. İddiaya göre bu karara öfkelenen Himmet Gök, olay günü eşinin bulunduğu eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla eşine defalarca saldıran zanlı, Sultan Gürel Gök'ü 5 bıçak darbesiyle öldürdü.

Soruşturma sürüyor

Cinayetin ardından gözaltına alınan Himmet Gök'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşanan olay, aile içi şiddet ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme getirirken, Sultan Gürel Gök'ün kısa süre önce aldığı uzaklaştırma kararına rağmen yaşamını yitirmesi kamuoyunda üzüntü yarattı.