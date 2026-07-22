Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre yemek saatinde müşteriler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yemek sırası veya masa seçimi nedeniyle başladığı öne sürüldü.

Cam şişe kırılarak saldırdığı iddia edildi

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, arbede sırasında taraflardan birinin elindeki cam şişeyi kırarak karşı tarafa saldırdığı iddia edildi. Yaşanan olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.

Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralanan kişiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ve tarafların kimliklerine ilişkin soruşturma sürüyor.