Bir otelde meydana gelen yangın felaketinde 21 kişi yaşamını yitirirken, 8'i ağır olmak üzere 40'tan fazla kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü Orta Asya ve Afrika kökenli yabancı uyruklu kişiler oluşturuyor.

Yetkililerin aktardığına göre, alevlerin ilk olarak binanın alt katında bulunan restoranda başladığı öne sürülüyor. Faciaya ilişkin başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında, işletmenin sahibi gözaltına alınarak tutuklandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış sebebi henüz resmiyet kazanmazken, alt kattaki restoranda başladığı yönündeki iddialar titizlikle inceleniyor. Olayda yaralanan 40'ı aşkın kişinin çevre hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Özellikle durumu ağır olan 8 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OTEL YANGINLARINDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bu tür büyük çaplı konaklama tesisi yangınlarında, işletme sahiplerinin yangın merdiveni, duman dedektörü ve acil çıkış yönlendirmeleri gibi yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediği adli makamlarca öncelikli olarak denetleniyor. Otel sahibinin olayın hemen ardından tutuklanması, tesisteki güvenlik önlemleri ve ruhsatlandırma süreçlerinde muhtemel ihmallerin mercek altına alındığını gösteriyor. Süreç, yangın raporunun tamamlanmasının ardından daha da netlik kazanacak.