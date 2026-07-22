Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı ile Uganda sağlık makamları tarafından yayımlanan son verilere göre, Ebola salgını iki ülkede de ciddi boyutlara ulaştı. Güncellenen resmi rakamlara göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 1001'e çıktı.

Salgının en ağır etkilediği ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bugüne kadar 2 bin 473 doğrulanmış Ebola vakası tespit edilirken, bunlardan 999'u hayatını kaybetti. Uganda'da ise şimdiye kadar 20 doğrulanmış vaka kayıtlara geçti. Bu vakalardan 2'si ölümle sonuçlandı.

Yüzlerce kişi izolasyon altında

KDC Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son durum raporunda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 737 hastanın izolasyon altında tedavi gördüğü bildirildi. Öte yandan tedavi sürecini başarıyla tamamlayan 482 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

Yetkililer, yeni vakaların erken tespit edilmesi için temaslı kişilerin yakından takip edildiğini, sağlık ekiplerinin riskli bölgelerde yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Sağlık ekipleri seferber oldu

Salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla hem ulusal hem de uluslararası sağlık kuruluşları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Riskli yerleşim alanlarında sağlık taramaları yapılırken, temaslı takibi, laboratuvar analizleri ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriliyor.

Uzmanlar, Ebola virüsünün enfekte kişilerin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaştığını hatırlatarak, hijyen kurallarına uyulması ve şüpheli belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Ölüm oranı yüksek seyrediyor

Ebola, yüksek ölüm oranıyla bilinen en tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrıları, kusma, ishal ve iç-dış kanamalarla seyredebilen hastalık, erken teşhis ve destekleyici tedavinin büyük önem taşıdığı salgınlar arasında yer alıyor.

Sağlık yetkilileri, salgının tamamen kontrol altına alınabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerken, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların alınan sağlık tedbirlerine eksiksiz uyması çağrısında bulundu. Salgının seyrine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği ve yeni vakaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.