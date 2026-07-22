Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ekim 2025'te başlatılan yasadışı bahis soruşturması, kulüp başkanları ve yöneticileri kapsayacak şekilde genişledi. TFF kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, son beş yılda profesyonel liglerde görev yapan yaklaşık 14 bin yöneticinin kimlik bilgileri 4 Mayıs'ta Spor Toto Teşkilatı'na iletildi. Yapılan incelemeler sonucunda bahis oynadığı tespit edilen isimler, detaylı değerlendirme için federasyonun Riva'daki merkezine raporlandı.

Sızdırmalara karşı üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı süreci, hukuk departmanından dört ve bilgi işlem bölümünden iki olmak üzere toplam altı kişilik özel bir ekip yürütüyor. Ağustos ayının ilk haftasında bitirilmesi planlanan çalışmada, yöneticilerin bahis oynadıkları tarihlerin görev süreleriyle çakışıp çakışmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca futbol dışındaki branşlara yapılan bahisler de bu aşamada dosyadan ayrıştırılıyor. Ekip, inceleme bitene kadar TFF yönetimine dahi bilgi vermeyecek.

ŞİKE KAPSAMINDA PFDK SEVKLERİ BAŞLIYOR

İncelemelerin tamamlanmasının ardından ağustos ayının ilk haftasında disiplin süreci resmen başlayacak. Görevde olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen yöneticiler, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Soruşturmanın en kritik aşamasını ise kendi kulübünün maçlarına bahis yapan isimler oluşturuyor. Takımının aleyhine veya alt/üst gibi seçeneklere para yatıran yöneticiler, doğrudan FDT'nin 56. maddesinde yer alan "Şike ve Teşvik Primi" ihlalinden yargılanacak.

GEÇMİŞ SEZONLAR İÇİN TESCİL İPTALİ MÜMKÜN MÜ?

Yöneticilerin eylemleri, temsil ettikleri kulüpleri de doğrudan bağlayacak. Şike ve yasadışı bahis ihlallerinin kulüplere yansıması, eylemin ağırlığına göre en az 12 puan silme veya doğrudan küme düşürülme yaptırımlarını içeriyor. Mevcut spor hukuku kurallarına göre, olayın üzerinden beş yıl geçmiş ve lig tescil edilmiş olsa dahi yaptırım uygulanabiliyor. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesinin 4. fıkrası, geçmişe dönük tescil iptallerine olanak tanıyarak haksız rekabetle elde edilen derecelerin geri alınmasını sağlıyor.

Geniş çaplı soruşturma ilk olarak hakemlerle başlamış, ardından futbolcu ve teknik ekiplere sıçramıştı. Federasyon son olarak 13 Şubat 2026 tarihinde doktor, malzemeci ve tercüman kadrolarında yer alan profesyonellerin disiplin sevklerini gerçekleştirmişti. Yöneticilerin de dosyaya eklenmesiyle birlikte Türk futbolundaki en kapsamlı disiplin soruşturmalarından birinin hukuki süreci tamamlanmış olacak.