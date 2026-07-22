Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazası can kaybıyla sonuçlandı. TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopteri, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle boş araziye düştü.

İki kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada helikopterde bulunan iki personel yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan biri ambulans helikopterle, diğeri ise kara ambulansıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pilot Emekli Albay kurtarılamadı

Hastanede tedavi gören Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuyla paylaşan yetkililer, kazada yaralanan diğer personelin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, kazanın saat 10.02 sıralarında meydana geldiğini belirterek, olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığını açıkladı. Açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların teknik incelemelerinin devam ettiği ifade edildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili adli soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili koordinasyonunda iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri ile bilirkişi kaza-kırım ekibine gerekli talimatların verildiği bildirildi.

Kazanın kesin nedeni, yürütülen teknik ve adli incelemelerin ardından hazırlanacak kaza-kırım raporuyla netlik kazanacak.