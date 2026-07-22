Antalya genelinde suç oranlarının düşürülmesi ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son 72 saat içerisinde geniş çaplı operasyonlara imza attı.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 202 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

CEZALARI KESİNLEŞMİŞ ŞAHISLAR YAKALANDI

JASAT ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında yakalanan kişilerin suç dosyaları da detaylandırıldı. Operasyonlarda, hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5 ile 10 yıl arasında cezası olan 9 şahıs ve 0 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı. Toplamda 202 kişinin adalete teslim edilmesiyle, il genelindeki asayiş uygulamalarının etkinliği bir kez daha vurgulandı.

DENETİMLERİN BÖLGEYE ETKİSİ NEDİR?

Antalya genelinde uygulanan bu tür eş zamanlı ve geniş çaplı güvenlik tedbirleri, asayişin sağlanması ve suç işleme eğilimindekilerin caydırılması açısından pratik bir sonuç doğuruyor. Özellikle il geneline yayılan güvenlik uygulamaları, vatandaşlar tarafından kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Jandarma birimlerinin suçun önlenmesi amacıyla aralıksız sürdürdüğü denetimlerin önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.