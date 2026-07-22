KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkede etkisini artıran yüksek sıcaklıklar nedeniyle alındığı belirtildi. Meteoroloji verileri ve iş sağlığı ile güvenliği uzmanlarının teknik değerlendirmeleri doğrultusunda alınan uygulamanın, çalışanların sıcak çarpması ve benzeri sağlık risklerinden korunmasını amaçladığı ifade edildi.

Karar 1 Ağustos'a kadar uygulanacak

Bakan Hasipoğlu, alınan tedbir kapsamında 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar her gün saat 12.00 ile 16.00 arasında açık alanda ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınarak çalışma yapılamayacağını duyurdu. Özellikle inşaat, tarım, yol yapımı, altyapı ve benzeri açık alanlarda faaliyet gösteren iş kollarının bu düzenlemeye uyması gerektiği vurgulandı.

Yasal dayanağı İş Yasası

Hasipoğlu, uygulamanın 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesi kapsamında yürürlüğe konulduğunu belirterek, işverenlerin çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Kararın yalnızca bir tavsiye niteliğinde olmadığını vurgulayan Bakan Hasipoğlu, tüm işverenlerin belirlenen saatlerde çalışmaları durdurması gerektiğini ifade etti.

Denetimler sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uygulamanın hayata geçirilmesi için sahadaki denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlem uygulanabileceğini belirtirken, işveren ve çalışanlara alınan tedbirlere titizlikle riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Amaç çalışanların sağlığını korumak

Son günlerde Doğu Akdeniz'de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, bu saatlerde uzun süre güneş altında kalan kişilerde sıcak çarpması, sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve çeşitli sağlık sorunlarının görülebileceği uyarısında bulunuyor.

KKTC'de alınan bu kararın, aşırı sıcakların etkili olduğu dönemde çalışanların sağlığını korumaya yönelik önleyici bir adım olduğu belirtilirken, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten korunmaları tavsiye edildi.