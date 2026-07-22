DHMİ tarafından yayımlanan Ocak-Haziran 2026 dönemine ait istatistikler, Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının yılın ilk yarısındaki performansını ortaya koydu. Turizm sezonunun başlamasına rağmen özellikle dış hat seferlerinde yaşanan azalma, her iki havalimanının toplam rakamlarını olumsuz etkiledi.

Antalya'da dış hatlar geriledi

Antalya Havalimanı yılın ilk altı ayında toplam 255 bin 399 uçağa hizmet verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 266 bin 111 olarak kaydedilmişti. Böylece toplam uçak trafiğinde yaklaşık yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

İç hat uçak trafiği ise yükselişini sürdürdü. Geçen yılın ilk yarısında 54 bin 20 olan iç hat uçuş sayısı bu yıl 58 bin 506'ya çıkarak yüzde 8,3 arttı. Buna karşın dış hat uçak trafiği 212 bin 91'den 196 bin 893'e gerileyerek yüzde 7,2 azaldı.

402 bin yolcu kaybı

Antalya Havalimanı'nı yılın ilk altı ayında kullanan toplam yolcu sayısı 34 milyon 844 bin 694 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 35 milyon 246 bin 963 seviyesindeydi. Böylece yaklaşık 402 bin yolculuk bir kayıp yaşandı.

İç hat yolcu sayısı yüzde 9,1 artışla 13 milyon 819 bin 7'ye yükselirken, dış hat yolcu sayısı 22 milyon 461 bin 214'ten 21 milyon 25 bin 687'ye gerileyerek yüzde 6,4 azaldı.

Haziran ayı verileri de benzer tabloyu ortaya koydu. Toplam uçak trafiği yüzde 5,3, yolcu sayısı ise yüzde 5,5 düşerken, iç hatlarda artış, dış hatlarda ise gerileme devam etti.

En sert düşüş Gazipaşa-Alanya'da

DHMİ verilerine göre yılın ilk yarısında en dikkat çekici gerileme Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda yaşandı.

2025 yılının ilk altı ayında 8 bin 453 uçağa hizmet veren havalimanında bu sayı bu yıl 6 bin 907'ye düştü. Böylece toplam uçak trafiğinde yüzde 18,3 oranında azalma gerçekleşti.

İç hat uçak trafiği 5 bin 447'den 4 bin 419'a gerileyerek yüzde 18,9, dış hat uçak trafiği ise 3 bin 6'dan 2 bin 488'e düşerek yüzde 17,2 azaldı.

Yolcu sayısı da geriledi

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın yolcu sayısı da geçen yılın gerisinde kaldı. 2025 yılının ilk altı ayında 1 milyon 44 bin 410 yolcu ağırlayan havalimanı, bu yıl aynı dönemde 917 bin 380 yolcuya hizmet verdi. Böylece toplam yolcu sayısında yüzde 12,2 oranında düşüş yaşandı.

İç hat yolcu sayısı 840 bin 271'den 746 bin 619'a gerileyerek yüzde 11,1, dış hat yolcu sayısı ise 204 bin 139'dan 170 bin 761'e düşerek yüzde 16,4 azaldı.

Haziran ayında da düşüş eğilimi sürdü. Toplam uçak trafiği 2 bin 919'dan 2 bin 461'e gerileyerek yüzde 16 azalırken, toplam yolcu sayısı 381 bin 302'den 341 bin 213'e düştü. Bu dönemde yolcu trafiğinde yüzde 11 gerileme kaydedildi.

Dış hatlar belirleyici oldu

DHMİ'nin açıkladığı veriler, hem Antalya hem de Gazipaşa-Alanya havalimanlarında toplam rakamları aşağı çeken en önemli unsurun dış hat trafiğindeki gerileme olduğunu ortaya koydu. Antalya Havalimanı iç hatlarda büyümesini sürdürse de dış hat kaybını telafi edemedi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise hem iç hem de dış hatlarda yaşadığı düşüş nedeniyle ilk altı ayı çift haneli kayıplarla tamamladı.

Turizm sezonunun en yoğun dönemi olan temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanacak verilerin, yıl sonu performansını belirlemesi bekleniyor. Özellikle dış pazarlardan gelecek turist sayısındaki değişimin, her iki havalimanının yıllık istatistiklerine doğrudan yansıması öngörülüyor.