Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Antalya ve ilçelerinde orman yangını riski en üst seviyeye ulaştı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına elverişli meteorolojik koşullar nedeniyle vatandaşları uyararak 'Tedbirini Al, Köyünü Koru' çağrısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, özellikle ormanlık alanlara yakın kırsal mahallelerde yaşayanların acil önlemler alması gerekiyor. Evlerin çevresinde yangına davetiye çıkaran yanıcı maddelerin bulundurulmaması istenirken; yakacak odun, kozalak, hayvan yemi ve saman gibi malzemelerin yaşam alanlarından ve orman sınırından uzak noktalarda depolanması gerektiği bildirildi. Çatı ve yağmur oluklarında biriken kurumuş yaprak ve ibrelerin düzenli temizlenmesi de hayati önem taşıyor.

TARIMSAL ATIKLAR VE ANIZ TEHLİKESİ

Bölgedeki tarımsal faaliyetler de yangın riskini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Yetkililer, anız yakılmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak, tarlalarda sürüm yönteminin tercih edilmesini istedi. Ayrıca bahçe ve sera atıklarının orman içlerine veya yol kenarlarına dökülmemesi, açık alanda yemek amacıyla ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiği aktarıldı.

ORMANA YAKIN EVLERDE HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALI?

Olası bir yangın durumunda saniyelerin bile önemi bulunuyor. Bu nedenle orman sınırındaki evlerde su tesisatlarının her an çalışır durumda olması ve yangın söndürme ekipmanlarının kolay ulaşılabilecek yerlerde tutulması gerekiyor. Köylerdeki su tankerlerinin yangın sezonu boyunca dolu bekletilmesi, itfaiye ve arazözlerin geçişini zorlaştıracak dar köy yollarının açık tutulması ve acil durumlarda insan ile hayvan tahliyesi için toplanma alanlarının önceden belirlenmesi pratik tedbirler olarak öne çıkıyor.

Ailelerin çocukları ateşle oynamamaları konusunda bilinçlendirmesi gerektiği vurgulanırken, bu uyarılar Alanya gibi ormanla iç içe kırsal yerleşimi ve sera alanları geniş olan ilçelerde de yakından takip ediliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte bölge halkının teyakkuzda olması tavsiye ediliyor.