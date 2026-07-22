Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, orman teşkilatı ve itfaiye birimleri yangını kontrol altına almak için koordineli bir çalışma yürütüyor. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde devam ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Bölgedeki ekiplerin alevleri söndürme mesaisi aralıksız sürüyor. Yetkililerin aktardığına göre, yangının kontrol altına alınması için arazözler ve hava araçlarıyla yapılan müdahale tüm hızıyla devam ediyor.

ERKEN İHBAR NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında ilk müdahalenin hızı, tahribatın büyümesini engelleyen en kritik faktör olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, vatandaşların ormanlık alanlarda veya yakınlarında gördükleri en ufak bir dumanı vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.