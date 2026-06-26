Microsoft'un yaptığı resmi açıklamaya göre, dünya genelinde Xbox oyun konsollarının fiyatları 1 Ağustos itibarıyla güncellenecek. Şirket, 512 GB kapasiteli modellerde 100 dolar, 1 TB kapasiteli modellerde ise 150 dolar tutarında fiyat artışı uygulayacağını bildirdi. Ayrıca, 2 TB kapasiteli versiyonun üretimi ve satışı tamamen durdurulacak.

MALİYETLER NEDEN ARTIYOR?

Teknoloji devi, fiyat güncellemesinin temel nedeni olarak depolama ve bellek bileşenlerindeki keskin yükselişi gösterdi. Şirket verilerine göre, konsol üretiminde kullanılan temel parçaların maliyeti son dönemde 2,5 katın üzerinde artış kaydetti. Bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden iki katına çıkması öngörülüyor. Ekim 2025'te ABD pazarında fiyatları 20 ila 70 dolar arasında artıran Microsoft, tedarikçilerle yürütülen alternatif çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını aktardı.

Açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün genel bir bileşen krizi yaşadığı vurgulandı. Telefon ve bilgisayar gibi cihazların aksine, oyun konsollarının genellikle üretim maliyetinin altında bir fiyatla satıldığı, bu nedenle parça fiyatlarındaki değişimin oyun sektörünü daha derinden etkilediği ifade edildi. Benzer bir maliyet baskısının Apple gibi diğer teknoloji firmalarını da çip maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyat yükseltmeye zorladığı hatırlatıldı.

TÜKETİCİLER İÇİN YENİ SEÇENEKLER NELER?

Artan fiyatlar karşısında donanıma erişimi kolaylaştırmak isteyen şirket, yeni ödeme ve değişim programlarını devreye alıyor. Tüketiciler, belirli ürün gruplarında faizsiz taksit imkanlarından yararlanabilecek. Eski konsollarını takas sistemine dahil eden kullanıcılar, yeni cihazlara daha düşük bedellerle ulaşma fırsatı bulacak. Ek olarak, kalite kontrolünden geçmiş sertifikalı yenilenmiş Xbox konsolları da indirimli etiketlerle piyasaya sürülecek.