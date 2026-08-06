Avrupa Birliği'nin 29 Schengen ülkesinde uygulamaya koyduğu yeni biyometrik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yaz sezonundaki yolcu yoğunluğunu kaldıramayarak kilitlendi. Sözcü'nün aktardığına göre, yaşanan krizin ardından Avrupa Komisyonu sistemi 6 Eylül'e kadar geçici olarak askıya aldı.

Nisan ayında tam kapasiteyle faaliyete geçen sistem, AB vatandaşı olmayan tüm yolcuların ilk geçişte yüz taraması ve parmak izi vermesini zorunlu kılıyordu. Ancak Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Milano gibi büyük havalimanlarında altyapı yetersizliği saatler süren kuyruklara neden oldu. Yolcuların aktarmalı uçuşları kaçırması üzerine sınır yetkilileri sistemi manuel kontrole çevirmek zorunda kaldı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN TEPKİ

Yaşanan operasyonel aksaklıklar havacılık devleri tarafından da doğrulandı. Air France-KLM yetkilileri, akıcı geçişi sağlamak amacıyla yoğunluk anlarında sistemi kapattıklarını bildirdi. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr ise gecikmelerin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, Alman makamları ve Frankfurt Havalimanı ile esneklik sağladıklarını açıkladı.

TÜRK YOLCULAR BU SÜREÇTE NE YAPMALI?

Karayolu, deniz ve demiryolu sınır kapılarında da geçerli olan muafiyet kararı, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat eden vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Bu süreçte Türk yolcular, EES kiosklarında biyometrik veri kaydı yaptırmak yerine uzun süre beklemeden doğrudan manuel pasaport kontrolüne yönlendirilecek veya muafiyetle geçiş yapacak.

Aralarında İsviçre'nin de bulunduğu sekiz Avrupa ülkesi, mevcut personel ve altyapının yetersizliğini gerekçe göstererek 6 Eylül'de sona erecek bu esneklik süresinin uzatılmasını talep ediyor. Avrupa Komisyonu'nun bu taleplere vereceği yanıt seyahat endüstrisi tarafından yakından takip ediliyor.