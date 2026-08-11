Antalyaspor'un transfer tahtasını yeniden açabilmek amacıyla başlattığı hukuki ve mali girişimler sonuç vermeye başladı. Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı bilgilere göre, kulübün FIFA sisteminde bulunan ve transfere engel teşkil eden dosya sayısı 16'dan 10'a indi. Kırmızı-beyazlı ekip, gerekli ödemeleri tamamlayarak yeni transferlerini Mardin deplasmanına yetiştirmeyi planlıyor.

HEDEF KALAN DOSYALARI KAPATMAK

Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, sürecin başlarında yaptığı açıklamada 16 dosyanın 9'unu kapattıklarını duyurmuştu. Bu beyanın ardından FIFA'nın resmi kayıtlarında da güncellemeler yapılarak güncel dosya sayısı 10 olarak sisteme yansıdı. Ergün, geriye kalan dosyalar için de avukatların protokol hazırlığında olduğunu ve anlaşmaların imza aşamasına geldiğini belirtmişti.

Toplamda transfer engelini kaldırmak için yaklaşık 3,5 milyon Euro ödeme yükümlülüğü bulunan kulübün, anlaşmalar sağlandıkça maliyetleri planlanan seviyelere çektiği biliniyor. Başkan Ergün'ün ifadelerine göre, son 3 dosyanın da çözüme kavuşması halinde kulübün yalnızca 600 ile 700 bin Euro civarında bir finansman açığı kalacak. Yönetim, bu bütçeyi de kısa sürede temin ederek süreci noktalamayı amaçlıyor.

TRANSFER YASAĞI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

FIFA kuralları gereği, geçmiş dönemlerde forması giyen futbolculara veya teknik heyete kesinleşmiş borcu bulunan kulüplere transfer yasağı uygulanıyor. Bu yaptırımın kalkması için borçlu olunan taraflarla resmi uzlaşma sağlanması ve FIFA'ya sunulan protokollerle dosyaların tek tek kapatılması gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin yürüttüğü mevcut mesai de tamamen bu uluslararası prosedürün tamamlanmasına dayanıyor.