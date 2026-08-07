Alanya Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya basın mensupları, turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, çevre gönüllüleri ve siyasi parti temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Araştırmacısı Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Alanya kıyılarında günler süren saha çalışmalarının ardından hazırlanan bilimsel araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Akdeniz'de yaşanan mikro plastik kirliliğinin ulaştığı boyutun ciddi bir çevre sorunu haline geldiğini belirterek, özellikle Adana ve Mersin bölgesindeki 140'tan fazla geri dönüşüm tesisinin etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Kirliliğin önlenebilmesi için acil durum ilan edilmesi, yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi, tesislere filtre sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi ve yasal düzenlemelerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, turizmin Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Türkiye'nin yıllık turizm gelirinin yaklaşık 62 milyar dolar olduğunu, bunun yaklaşık 17 milyar dolarlık bölümünün Antalya'dan elde edildiğini ifade eden Gündoğdu, yaklaşık 200 milyon dolarlık atık ithalatı gelirinin, milyarlarca dolarlık turizm ekonomisini riske atmaması gerektiğini söyledi. Avrupa basınında da Türkiye'deki plastik kirliliğinin gündeme geldiğini hatırlatan Gündoğdu, çevre kirliliğine ilişkin haberlerin ülkenin turizm algısını olumsuz etkilediğini belirtti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: "BU MÜCADELE SİYASET ÜSTÜDÜR"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise denizlerde bu yıl yoğun şekilde görülen mikro plastik atıkların kaynağının bilimsel olarak araştırılması amacıyla Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. Araştırma sonuçlarının, kirliliğin önemli bölümünün katı atık geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığını ortaya koyduğunu belirten Başkan Özçelik, derelere bırakılan plastik atıkların yüzey akıntılarıyla Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Akdeniz'in farklı noktalarına kadar taşındığını ifade etti. Konunun siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özçelik, şunları kaydetti: "Bu mesele siyaset üstü bir çevre sorunudur. Denizlerimizde oluşan kirlilik tüm Akdeniz'in geleceğini ilgilendiriyor. Çok yoğun bir kirlilik var. 2025 yılında 62 milyar doların üzerinde turizm geliri elde eden Türkiye'de, Antalya'nın payı yaklaşık 17 milyar dolar. Ama bu yıl turistlerimizden o kadar yoğun tepki aldık ki gelecek yıl ve sonraki yıllarda bu kirlilik böyle devam ederse, Akdeniz çanağında bizler tercih edilmeyeceğiz. Biz otellerimizin turistik tesislerden huzurevine dönüşmesini istemiyoruz. Dolayısıyla bu kirliliğe sebep olan Mersin ve Adana taraflarındaki katı atık geri dönüşüm tesislerinin, çok güçlü bir denetim altında denizlerimize kirlilik bırakmayacak şekilde çalışmasının sağlanmasını istiyoruz. Bunun için de Alanya'dan bir hareket başlatmak istedik. Bugün de bunun ilk adımını attık."

Toplantının sonunda söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları, Akdeniz'in korunması için hazırlanacak her türlü eylem planına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bilimsel veriler ışığında yürütülecek çalışmalar kapsamında Akdeniz'in korunması için ilgili kurumlarla iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.