Antalya'nın Kaş ilçesinde hazırlanan eğitim projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında büyük bir başarı elde etti. Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'STAIR' (STEAM, Thinking, AI and Responsibility) projesi, KA240-SCH çağrısında hibe desteği almaya hak kazandı. Avrupa genelinde ilk kez açılan bu özel çağrıda sadece 50 projeye fon sağlandığı bildirildi.

YAPAY ZEKA VE VR DESTEKLİ EĞİTİM DÖNEMİ

Toplam 36 ay sürecek olan ve 2026-2029 yıllarını kapsayan proje, ilçedeki okulların teknolojik altyapısını uluslararası standartlara taşımayı amaçlıyor. Aktarılan bilgilere göre program; düşünme temelli öğrenme, yapay zeka destekli eğitim, sanal gerçeklik (VR) simülasyonları ve sürdürülebilir STEAM yaklaşımını temel alıyor. Bu sayede öğrenciler, modern çağın gerektirdiği yetkinlikleri uluslararası bir vizyonla öğrenme fırsatı bulacak.

AVRUPA FONLARI YEREL EĞİTİME NASIL KATKI SAĞLIYOR?

Uluslararası hibe programları, yerel eğitim kurumlarının kısıtlı bütçelerle ulaşamayacağı teknolojik donanımlara ve yurt dışı tecrübesine erişmesini sağlıyor. Türkiye ve Portekiz ortaklığında yürütülen STAIR projesinde; Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi ve Kaş Merkez Ortaokulu yer alıyor. Yurt dışı ayağında ise Madeira Bölgesel Eğitim Müdürlüğü ile Portekizli eğitimciler bulunuyor. Proje sayesinde iki ülke arasında uluslararası öğrenci hareketliliği de gerçekleştirilecek.