Alanya Üniversitesi İşletme Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sezai Tunca, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine hazırladığı projeyle uluslararası bir başarı elde etti. Tunca'nın çalışması, TÜBİTAK 2219

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Üniversite kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, "Hibrit Tüketici Deneyimlerinin Çok Boyutlu Analizi: AR/VR Tabanlı Davranışsal ve Duygusal Tepkilerin İncelenmesi" adını taşıyan proje, tüketici alışkanlıklarının teknolojiyle nasıl dönüştüğüne odaklanıyor. Çalışma kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının insanların duygusal tepkileri ile satın alma eğilimleri üzerindeki etkileri detaylı şekilde ölçülecek.

İTALYA'DA 10 AYLIK ARAŞTIRMA SÜRECİ

Araştırma süreci, Avrupa'nın önde gelen teknik eğitim kurumları arasında yer alan İtalya'daki Politecnico di Milano ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplam 10 ay sürmesi planlanan akademik çalışmada, hibrit tüketici deneyimleri çok boyutlu bir perspektifle ele alınarak bilim dünyasına yeni veriler sunulacak.

AR/VR TEKNOLOJİLERİ NEDEN ÖNEM KAZANIYOR?

Küresel e-ticaret hacminin hızla büyümesi ve perakende sektörünün dijitalleşmesi, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) araçlarını alışveriş deneyiminin merkezine yerleştiriyor. Tüketicilerin ürünleri dijital ortamda deneyimlemesini sağlayan bu teknolojilerin davranışsal etkilerini analiz eden çalışmalar, geleceğin pazarlama stratejilerine doğrudan yön veriyor. Alanya'dan çıkan bu projenin de söz konusu küresel dönüşüme ve uluslararası akademik literatüre önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.