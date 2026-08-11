Antalya'da çalışmalarını sürdüren heykel sanatçısı Seyhan Erdem, sanayi sektöründe metalleri birleştirmek için kullanılan E-ark kaynak tekniğini sanatla buluşturdu. Geleneksel döküm yöntemlerini bir kenara bırakan Erdem, binlerce mikro kaynak puntasını üst üste işleyerek metale yepyeni bir form kazandırıyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2013 yılında mezun olan sanatçı, kariyeri boyunca taş, ahşap ve metal gibi farklı materyallerle çalıştı. Aktarılan bilgilere göre, metalin erime esnasındaki hareketlerinden etkilenen Erdem, zaman içinde endüstriyel kaynak yöntemini heykellerinin temel üretim pratiği haline getirdi.

3 BOYUTLU YAZICI GİBİ ÇALIŞIYOR

E-ark tekniğinin normalde sadece birleştirme amacıyla kullanıldığını belirten Erdem, bu durumu değiştirerek metalleri tamamen eritip heykeller oluşturduğunu açıkladı. Sürecin tek bir punta ile başladığını ve binlerce puntanın birleşmesiyle tamamlandığını ifade eden sanatçı, her bir puntayı bir piksel olarak değerlendiriyor. Yöntemin tıpkı bir 3 boyutlu yazıcı gibi mikro düzeyde işlediği bildirildi.

1600 DERECELİK ISIDA SANAT ÜRETİMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kaynak tekniği, sanatçıdan yüksek sabır ve fiziki dayanıklılık talep ediyor. Metalin 1400 ile 1600 derece arasında eridiğini hatırlatan Erdem, bu yüksek ısıyı kontrol etmenin ateşte resim yapmaya benzediğini vurguladı. Endüstriyel bir yöntemin ince sanat işçiliğine dönüşmesi, modern heykel sanatında alternatif üretim arayışlarına ve malzemenin sınırlarını zorlayan yeni nesil tekniklere önemli bir örnek teşkil ediyor.

Ürettiği eserler sanat galerileri ve koleksiyonerler tarafından yakından takip edilen heykeltıraş, çalışmalarını uluslararası alana taşımayı hedefliyor. Erdem'in sıradaki planı, bu özel teknikle hazırladığı eserleri geniş kapsamlı bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunmak.