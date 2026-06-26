Forbes dergisine göre Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 2018 yılında başlayan banka borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinin sonuçlarını paylaştı. Sözcü Gazetesi'nin Ekonomim yazarı Vahap Munyar'dan aktardığı röportaja göre, Ülker son 8 yılda 7.5 milyar doların üzerinde borç ödeyerek finansal yükümlülüklerini büyük ölçüde tamamladıklarını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde gazeteci Vahap Munyar ile bir araya gelen Murat Ülker, holdingin güncel mali tablosuna ilişkin somut piyasa verileri açıkladı. 2018 yılında toplam cirolarının 11 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Ülker, aradan geçen süre zarfında ana iş kollarına odaklanmak amacıyla kapsamlı bir varlık satışına gittiklerini ifade etti.

40 FABRİKA SATILDI, CİRO 16 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Yeniden yapılandırma anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 40 fabrika, çeşitli arsalar ve bazı markalar elden çıkarıldı. Buna rağmen holdingin toplam cirosu daralmak yerine büyüme göstererek 16 milyar dolara ulaştı. Satışlara rağmen üretimde herhangi bir düşüş yaşanmadığını vurgulayan Ülker, elde kalan tesislerin kapasitelerinin artırılmasıyla bu dengenin kalıcı olarak sağlandığını bildirdi.

Grubun istihdam kapasitesi de bu operasyonlardan olumsuz etkilenmedi. Mevcut durumda tüm grupta 82 bin kişinin çalıştığı ve her yıl ortalama 5 bin yeni personelin işe alındığı aktarıldı. Ayrıca elden çıkarılan işletmelerin yeni sahipleriyle yollarına sorunsuz devam ettiği, bu durumun da satış sürecinin ticari açıdan sağlıklı işlediğini gösterdiği belirtildi.

500 MİLYON DOLARLIK BORÇ NEDEN KAPATILMADI?

Dönemin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in 15 Ekim 2024 tarihinde 1 milyar dolar olarak açıkladığı kalan yapılandırma borcu, güncel verilere göre 500 milyon dolara kadar geriledi. Türk iş dünyasının en büyük finansal operasyonlarından biri olan bu süreçte, kalan borcun tamamının sıfırlanmaması ise şirketin stratejik bir tercihi olarak öne çıkıyor.

Kredi koşullarının işletme lehine oldukça uygun olduğunu dile getiren Murat Ülker, toptan kapatma yapmak yerine ödemelerin belirlenen takvime sadık kalınarak sürdürüldüğünü açıkladı. Bankaların da borcun tamamen sıfırlanması yönünde bir talebi bulunmadığını belirten Ülker, holdingin bu sayede finansal yapısını rahatlatarak yoluna devam ettiğini vurguladı.