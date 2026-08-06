Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Baraj Gölü üzerinde planlanan ancak tepkiler üzerine iptal edilen yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin ardından yeni bir adım atıldı. Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilçede 628 milyon 207 bin 500 TL yatırım bedeliyle kara tipi güneş enerji santrali ve elektrik depolama tesisi kurmak için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, "Manavgat 2 Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi" başlıklı proje için hazırlanan ÇED raporu incelemeye alındı. Bakanlık, 08 Eylül 2026 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi. Projenin Oymapınar, Iğrışlar ve Bucakşeyhler mahalleleri sınırlarında 34,04 hektarlık alanda hayata geçirilmesi planlanıyor.

ASAT İTİRAZ ETTİ, PROJE ALANI KÜÇÜLDÜ

ÇED sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu koruma alanlarına yönelik değerlendirmesi projenin sınırlarını değiştirdi.

ASAT

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 10 Ekim 2024 tarihli yazısında, ilk planlanan alanın bir kısmının Manavgat Ulukapı Su Temin Sahası'nın 300 metrelik mutlak koruma kuşağında kaldığı aktarıldı. İlgili mevzuat gereği bu alanda yapılaşmaya izin verilemeyeceği vurgulandı.

Şirket bu olumsuz görüş üzerine 37,26 hektar olarak belirlediği alanı revize ederek 3,22 hektarlık kısmı projeden çıkardı. Yapılan değişiklikle birlikte toplam proje alanı 34,04 hektara düşürüldü.

PROJENİN BÖLGESEL DİNAMİKLERİ VE GEÇMİŞİ

Şirketin bölgedeki enerji yatırımı arayışı yeni bir gelişme değil. Daha önce Oymapınar Baraj Gölü yüzeyine kurulması planlanan yüzer GES projesi, çevresel etkileri nedeniyle kamuoyunda ciddi endişe yaratmış ve yoğun itirazlar sonucu ÇED aşamasında sonlandırılmıştı. Mevcut kara tipi projenin, geçmişteki yüzer santral denemesine alternatif olarak geliştirildiği ve su kaynaklarının korunması hassasiyetinin ASAT müdahalesiyle ÇED raporuna doğrudan yansıdığı görülüyor.

56 MİLYON KİLOVATSAAT ÜRETİM HEDEFİ

ÇED dosyasında yer alan verilere göre tesisin yılda 56 milyon kilovatsaat (56 GWh) elektrik üretmesi ve Manavgat Trafo Merkezi üzerinden ulusal şebekeye aktarılması hedefleniyor. Alanda 550 Wp gücünde 63 bin 481 adet monokristal PERC hücreli fotovoltaik güneş paneli ve 14 adet inverter kullanılacak. Toplam 28 MWe kurulu gücün yanı sıra 28 MWh kapasiteli lityum-iyon bataryalı depolama sistemi kurulacak.

Yatırımın yüzde 20'sinin öz sermayeden, yüzde 80'inin ise kredi ile karşılanması planlanıyor. Proje ömrü paneller için 25 yıl, depolama üniteleri için 10 yıl olarak öngörülürken, alanın yüzde 99'u tarım arazisi (Z), yüzde 1'i ise orman toprağı-tarım (OT-Z) vasfında bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 14 Mart 2024 tarih ve 12493-29 sayılı kararla verilen 30 aylık ön lisans süresince gerekli izinlerin tamamlanması bekleniyor.