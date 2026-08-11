Şehirler arası yolcu taşımacılığının köklü markalarından Asya Tur'un mülkiyeti yeniden el değiştirdi. 2020 yılında Genç Tur çatısı altına giren 64 yıllık firma, yaklaşık on gün önce gerçekleşen anlaşmayla yeni sahiplerine devredildi.

Özgün Kocaeli'nin aktardığına göre, Ahmet Tevfik Bezci tarafından 1962 yılında kurulan ve uzun yıllar Haldun ile İbrahim Bezci yönetiminde kalan marka el değiştirdi. İş insanları Ali, Niyazi ve Kadir Genç'in sahibi olduğu Genç Tur, firmayı Gölcüklü girişimci Cemil Uzuner ile Turindex Turizm'in sahibi İsa Yılgın'a devretti.

FİLO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Satış işleminin detaylarına göre, markanın operasyonel gücünü oluşturan araç filosu da yeni yönetime geçti. Asya Tur'un halihazırda 40'ı kendi özmalı olmak üzere toplam 50 otobüsten oluşan bir filosu bulunuyor. Yeni dönemde firmanın sefer ağında veya hizmet politikasında bir değişiklik olup olmayacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.