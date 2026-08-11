Antalya Körfez'in aktardığına göre, kentte kahve keyfi yapmak isteyenler için Google yorumları ve puanları baz alınarak en çok tercih edilen mekanlar belirlendi. Kaleiçi'nden Konyaaltı'na kadar geniş bir yelpazede yer alan işletmelerin 2026 yılı güncel menü fiyatları derlendi. Ziyaretçilerin mekan tercihlerinde konum, hizmet saatleri ve müşteri değerlendirmeleri belirleyici rol oynuyor.

KALEİÇİ VE MERKEZDE ÖNE ÇIKAN KAFELER

Tarihi dokusuyla bilinen Kaleiçi Hamam Sokak'taki The Sudd Coffee, bin 47 yorum ve 4,3 puanla dikkat çekiyor. 08.30 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veren işletmede kahveler 260 TL, çaylar ise 150 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Karaalioğlu Parkı'nda 05.00 ile 02.00 saatleri arasında uzun mesai yapan Kubi Coffeehouses, 2 bin 681 yorumla 4,2 puana sahip. Burada sıcak kahveler 140 TL, soğuk seçenekler ise 210 TL'den başlıyor.

Atatürk Parkı'nda yer alan ve 3 bin 996 yorumla en çok değerlendirilen yerlerden olan Roberts Coffee Riviera şubesinde demleme kahve 160 TL, normal kahveler 185 TL, özel kahveler ise 195 TL'den satılıyor. MarkAntalya AVM içindeki Kahve Dünyası ise 135 TL'den başlayan sıcak kahve fiyatlarıyla listede yer alıyor. Mekanlar genellikle sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar hizmet vermeye devam ediyor.

KONYAALTI VE SAHİL BANDINDAKİ İŞLETMELER

Konyaaltı bölgesi ve Beach Park çevresi, kahve tutkunları için yoğun seçenek barındırıyor. Beach Park'ta bulunan Coffee's, bin 61 yorum ve 4,5 puanla öne çıkarken büyük boy kahvelerini 240 TL'den sunuyor. Aynı bölgedeki Arabıca Coffee House'ta fiyatlar 200 TL'den başlarken, işletme bin 481 yorum üzerinden 4,1 puana sahip. Sahil şeridindeki Shakespeare Coffee & Bistro'da ise başlangıç fiyatı 200 TL olarak belirlenmiş.

Konyaaltı'nda bin 99 yoruma sahip ve 4,6 gibi yüksek bir puan alan Mackbear Coffee CO.'da içecekler 180 TL'den satışa sunuluyor. Altınkum'da konteyner konseptiyle hizmet veren COFFEETAINER ve Kent Meydanı'ndaki Starbucks şubesinde kahve fiyatları 190 TL bandından başlıyor. Her iki işletme de zengin menü seçenekleri ve atıştırmalık alternatifleriyle müşterilerini ağırlıyor.

2026 KAHVE FİYATLARINDA LOKASYON ETKİSİ

Güncel veriler incelendiğinde, Antalya'nın popüler noktalarındaki temel kahve fiyatlarının 135 TL ile 260 TL arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Özellikle Kaleiçi ve sahil bandı gibi turistik lokasyonlarda fiyatların üst sınıra yaklaştığı, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalarda ise nispeten daha erişilebilir seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor. Tüketiciler, mekan tercihinde fiyatın yanı sıra Google puanı, hizmet saatleri ve menü çeşitliliğini de göz önünde bulunduruyor.