Serik ilçesine bağlı Belek sahilinde sabah saatlerinde yapılan rutin kontrollerde, yuvadan çıkamayan 10 caretta caretta yavrusu güvenli bir şekilde denize ulaştırıldı.

Ekolojik Araştırma Derneği (EKAD) görevlileri tarafından yürütülen çalışmalara, bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Ekipler, yavru çıkışlarını tamamlamış yuvalarda mahsur kalan kaplumbağaları kurtarırken alanın korunması için de mesai harcadı.

BİLİMSEL VERİLER TOPLANIYOR

EKAD

Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy'un yaptığı açıklamaya göre, deniz kaplumbağalarının her sezonda bıraktığı yumurtaların izlenmesi büyük önem taşıyor. Ulusoy, sabah kontrollerinde sadece sıkışan yavruları kurtarmadıklarını, aynı zamanda yumurtaların gelişim süreçlerini, bozulma evrelerini ve sağlıklı şekilde denize ulaşma oranlarını tespit ederek bilimsel veri topladıklarını bildirdi.

YUVALARA MÜDAHALE EDİLMELİ Mİ?

Uzmanlar, Akdeniz sahillerinde caretta caretta yuvalarına rastlayan vatandaşların ve turistlerin kesinlikle bireysel müdahalede bulunmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yardım etme içgüdüsüyle yuvaların vaktinden önce açılması, gelişimini tamamlamamış yavrulara onarılamaz zararlar veriyor. Kumsalların ortak kullanıcıları olan insanların, koruma çalışmalarına sadece izleyici olarak destek vermesi isteniyor.

Kuluçka sürecinin ortalama 45 ile 60 gün arasında değiştiğini aktaran Cansu Ulusoy, tüm yavruların aynı anda yumurtadan çıkmadığını hatırlattı. Çıkış işlemlerinin yaklaşık bir hafta boyunca devam edebildiğini belirten Ulusoy, bazı yavruların yuvada iki gün bekledikten sonra suya yöneldiğini ifade etti.