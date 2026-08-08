Sosyal medyada yayılan dev çekirge görüntüleri Antalya ve çevresinde tedirginlik yaratırken, uzmanlar bu türlerin zararsız olduğunu açıkladı. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın'ın aktardığına göre, boyları 25 santimetreye ulaşabilen bu böcekler ekolojik döngü için büyük önem taşıyor.

Halk arasında "Çağaboğan" (Saga ephippigera) ve Mısır çekirgesi (Anacridium aegyptium) olarak adlandırılan bu canlılar, sanılanın aksine ot veya yaprak tüketmiyor. Etçil beslenme yapısına sahip olan dev çekirgeler, bulundukları alandaki sinek, böcek ve diğer küçük haşereleri yiyerek besleniyor. İnsanlara saldırmadıkları ve zehir taşımadıkları belirtilen bu türler, ekosistemde dengeleyici bir rol üstleniyor.

DOĞAL MÜCADELEDE TAVUK VE KEDİ FAKTÖRÜ

Zirai ilaçlama yerine biyolojik mücadelenin önemine dikkat çeken Kaçın, en etkili savunma yönteminin kümes hayvanları ve kediler olduğunu bildirdi. Günlük besin ihtiyacının büyük bir kısmını böceklerden karşılayan tavuklar, bahçe ve tarım arazilerinde çekirge popülasyonunu kontrol altında tutuyor. Kırsal kesimlerde avcılık içgüdüsü yüksek kedilerin de bu sürece dahil olması, zararlı haşerelerin doğal yollarla azalmasını sağlıyor.

DEV ÇEKİRGELER BÖLGE TARIMI İÇİN TEHDİT Mİ?

Tarımsal üretimin merkezlerinden olan Antalya ve çevresindeki sera ile açık alan üreticileri için bu böcekler doğrudan bir zirai tehdit barındırmıyor. Aksine, tarım zararlılarını tükettikleri için faydalı popülasyon dengesine katkı sunuyorlar. Uzmanlar, sadece böcek alerjisi olan bireylerde temas halinde hafif kızarıklık veya kaşıntı yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Ekolojik dengenin sürmesi adına dev çekirgelerin öldürülmemesi ve doğal yaşam alanlarında bırakılması tavsiye ediliyor.