Hayli Gubbi ve Erta Ale volkanlarının bulunduğu tektonik bölgede yaşanan yeraltı hareketliliği, yüzeyde belirgin deformasyonlara neden oldu. Bilim insanlarının uydu verileriyle yaptığı son incelemelere göre, magma tabakasındaki değişimler yer kabuğunda dev çatlaklar oluşturdu.

NASA ve Hindistan ortaklığındaki NISAR ile Avrupa'nın Sentinel-1 uydularından alınan radar görüntüleri birleştirilerek üç boyutlu bir harita çıkarıldı. Aktarılan verilere göre, Hayli Gubbi çevresinde iki yeni çökme alanı tespit edilirken, komşu Erta Ale volkanının zirve kraterinin bir bölümünde de içe doğru çökme yaşandı.

MAGMA KANALLARI FAYLARI NASIL ETKİLEDİ?

Araştırmacılar, bu fiziksel değişimlerin Erta Ale'nin yaklaşık 1 kilometre altında yer alan iki sığ magma kanalıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. "Dayk" adı verilen bu yapılardaki magma çekilmesinin, çevredeki kayalar üzerinde ciddi bir baskı yarattığı ifade edildi. Volkanik hareketlerin yer kabuğundaki gerilimi değiştirmesi sonucu, Erta Ale yakınlarındaki 9 fayın yeniden hareketlenmiş olabileceği saptandı.

UYDU TEKNOLOJİSİ İLE SİSMİK TAKİP

Gelişmiş radar uydularının kullanılması, bilim insanlarına yeryüzündeki milimetrik oynamaları bile uzaktan üç boyutlu olarak izleme imkanı sunuyor. Bu teknoloji sayesinde volkanik bölgelerdeki magma hareketleri ve fay hatlarındaki stres birikimi, doğrudan sahaya inilmeden güvenli bir şekilde haritalandırılabiliyor.

Faylardaki bu yeni hareketliliğin sismik aktiviteyi etkileyebileceği belirtilse de, uzmanlar mevcut bulguların bölgede büyük bir deprem habercisi olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Elde edilen yeni verilerin, yeraltı yapıları ile sismik hareketlilik arasındaki ilişkinin daha net anlaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.