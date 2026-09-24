Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bir sitede yaşayan 74 yaşındaki İsveç uyruklu L.O.J.’den günlerdir haber alamayan site görevlileri, durumdan şüphelenerek yetkililere ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İkametin kapısının itfaiye ekiplerinin yardımıyla açılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, L.O.J.’yi hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 74 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından L.O.J.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedenine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Adli ölüm vakalarında olay yerindeki bulguların değerlendirilmesi ve ölü muayenesinin ardından gerekli görülmesi halinde otopsi süreci yürütülüyor. Adli Tıp Kurumunun yayımladığı prosedürlere göre otopsi incelemelerinde ölüm sebebi ve ölüm zamanının belirlenmesinin yanı sıra gerektiğinde histopatolojik, toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemelerinden de yararlanılabiliyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Evinde ölü bulunan kişilere ilişkin olaylarda ölüm nedeninin ilk bakışta kesin olarak belirlenememesi halinde adli makamların incelemesi önem taşıyor. Daha önce Karaman’da bir çiftin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin haberimizde aktardığımız gibi, bu tür vakalarda ölüm nedeninin belirlenmesi için adli inceleme süreci yürütülüyor. Adalet Bakanlığının adli soruşturmalara ilişkin eğitim materyallerinde; olay yerinin korunması, mevcut durumun kayıt altına alınması, delil niteliği taşıyabilecek unsurların muhafaza edilmesi ve gerekli ölü muayenesi ile otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecin temel aşamaları arasında gösteriliyor.

Otopsi sonucunda elde edilen tıbbi bulgular soruşturmayı yürüten adli makamlara iletiliyor. Gerektiğinde doku ve vücut sıvılarından alınan örnekler üzerinde ek laboratuvar incelemeleri yapılabiliyor. Bu nedenle otopsi öncesinde ölüm sebebi konusunda kesin bir değerlendirmede bulunulmaması, adli sürecin sonucunun beklenmesi gerekiyor.

HABER ALINAMAYAN KİŞİLER İÇİN İHBAR ÖNEMLİ

Özellikle yalnız yaşayan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan kişilerle ilgili durumlarda yakınların, komşuların veya site görevlilerinin gecikmeden yetkililere bilgi vermesi önem taşıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin 112 Acil Çağrı Merkezi için yayımladığı bilgilendirmelerde, ihbar sırasında açık adresin ve kişinin bilinen durumunun mümkün olduğunca net aktarılması, ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşabilmesi açısından önem taşıyan noktalar arasında sıralanıyor.

AVSALLAR YABANCI YERLEŞİMCİLERİN DE TERCİH ETTİĞİ BÖLGELERDEN

Alanya’nın batısında yer alan Avsallar, turizm tesislerinin yanı sıra çok sayıda site ve konutun bulunduğu yerleşim bölgeleri arasında bulunuyor. İlçenin genelinde olduğu gibi Avsallar’da da yabancıların konut edinerek veya uzun süreli ikamet ederek yaşadığı biliniyor. Bu yapı, özellikle yalnız yaşayan ileri yaştaki kişilerin uzun süre görülmemesi durumunda komşuların ve site görevlilerinin yapacağı ihbarların önemini artırıyor.

L.O.J.’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilecek ek incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.