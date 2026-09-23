ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Alanya güzergâhtaki bazı kavşakların azaltılacağını, sorunlu noktalarda köprülü ve akıllı kavşakların yapılacağını, bazı bölümlerin ise üç şeride çıkarılacağını açıklamıştı. TÜRSAB Alanya 2. Başkanı Kerim Yılmaz ise otoyol projesinin yanı sıra mevcut yolun iyileştirilmesinin de turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

ULAŞIM SÜRESİ KISALIYOR

Antalya-Alanya güzergâhındaki ulaşım çalışmalarına ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yol üzerindeki kavşak sayısının fazla olduğuna dikkat çekerek, trafiğin daha akıcı hale getirilmesi amacıyla bazı kavşakların kaldırılacağını ve belirli noktalarda battı-çıktı projelerinin uygulanacağını belirtmişti. Türkler bölgesinde kavşak sayısının azaltıldığını ifade eden Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerle mevcut yolun ulaşım süresinin kısaltıldığını, yeni çalışmalarla güzergâhın daha da rahatlatılacağını kaydetmişti. Çavuşoğlu ayrıca yapımı planlanan otoyolun yanı sıra mevcut Antalya-Alanya yolunda da iyileştirmeler yapılacağını açıklamıştı.

BAZI BÖLGELERDE 3 ŞERİDE ÇIKACAK

Çavuşoğlu’nun verdiği bilgilere göre, güzergâhta ulaşımın sorun yaşadığı noktalarda köprülü kavşaklar yapılacak. Bazı bölgelerde iki şeritli yollar üç şeride çıkarılırken, bazı kavşaklarda ise Serik’te uygulanan modele benzer akıllı kavşak sistemleri hayata geçirilecek. Planlanan düzenlemelerin yalnızca transit ulaşımı değil, turizm sektörünün kullandığı mevcut yolu da doğrudan etkilemesi bekleniyor.

TURİZMCİLERDEN DESTEK

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜRSAB Alanya BTK 2. Başkanı Kerim Yılmaz, mevcut yolun iyileştirilmesinin turizm sektörü açısından önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, “Bakanımıza teşekkür ediyoruz, çok güzel ve verimli bir çalışma. Otoyol trafiği çok rahatlatacak fakat oteller mevcut yola yakın olduğu için biz VIP ve shuttle transfer için yine eski yolu kullanacağız. Transit gidişler yeni yapılacak otoyoldan gerçekleşecek. Yani bizim için şu anda kullandığımız yolun iyileştirilmesi de oldukça önemliydi” dedi.