Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) süreçleri kapsamında kırmızı liste ile yarışan Mustafa Tuna ve komite ekibi, Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Gündem Alanya'nın aktardığına göre, esnafla bir araya gelen heyet, sektörün yaşadığı güncel ekonomik sıkıntıları ve değişim taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında söz alan hal esnafı, son dönemde artan ekonomik zorluklar nedeniyle kendilerini yalnız hissettiklerini ifade etti. Mevcut durumdan çıkış için bir değişim yaşanması gerektiğini savunan esnaf temsilcileri, bu süreçte Mustafa Tuna ve ekibine destek olacaklarını açıkladı.

ALTSO GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Esnafın sorunlarını dikkatle dinleyen Mustafa Tuna, hal esnafının beklentilerinin oda meclisinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Sektörün taleplerini yakından takip edeceklerini vurgulayan Tuna, çözüm odaklı bir çalışma anlayışı benimseyeceklerini dile getirdi.

TUNA'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR

Kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Tuna, esnafın sesini doğrudan duymanın önemine dikkat çekti. Tuna, esnafın sesini doğrudan dinlemek ve çözüm için birlikte çalışmak istediklerini belirterek, gösterilen teveccüh ve misafirperverlik için teşekkür etti. Heyet, sektörel sorunların çözümü için saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.