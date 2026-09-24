Alanya Belediyespor, sporu her yaş grubuna yayma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek katılımcılara açık olan yetişkin voleybol programı başlıyor. Haftada bir gün ve iki saat sürecek antrenmanlarla, vatandaşların hem fiziksel aktivite yapması hem de voleybolun temel tekniklerini öğrenmesi hedefleniyor.

GÜNDÜZ VE AKŞAM GRUPLARI OLUŞTURULDU

Farklı mesai ve yaşam saatlerine sahip vatandaşların katılımını kolaylaştırmak amacıyla eğitimler iki ayrı salonda planlandı. Gündüz grubu antrenmanları 75. Yıl Spor Salonu'nda yapılırken, akşam grupları Zimbitlik Spor Salonu'nda sahaya çıkacak. Özellikle çocuklarını sabah okula bırakan annelerin kendilerine vakit ayırabilmesi için gündüz saatlerine özel bir program hazırlandığı aktarıldı.

KİMLER KATILABİLİR VE KAYIT NASIL YAPILIR?

Hayata geçirilen bu sportif faaliyet, daha önce hiç voleybol oynamamış kişilerin yanı sıra geçmişte bu sporu yapmış ancak ara vermiş yetişkinleri de kapsıyor. Sporu günlük rutininin bir parçası haline getirmek isteyenler için pratik bir alternatif sunan programa kayıtlar doğrudan telefon üzerinden alınıyor. Eğitime katılmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0532 648 05 64 numaralı telefon hattı ile iletişime geçebileceği bildirildi.