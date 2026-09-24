Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Havvanur Kethüda, altın madalyanın sahibi oldu. Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında ringe çıkan milli boksör, şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kadınlar +80 kilo final müsabakasında Rus sporcu Kseniia Olifirenko ile karşılaşan Kethüda, maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Spor ajanslarının aktardığı detaylara göre, üç raunt boyunca rakibine karşı net bir hakimiyet kuran milli sporcu, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE İLK ZAFER

Bu şampiyonluk, milli sporcunun büyükler kategorisinde elde ettiği ilk büyük uluslararası başarı olarak kayıtlara geçti. +80 kilo gibi rekabetin yüksek olduğu bir sıklette gelen bu altın madalya, Türkiye'nin kadın boksundaki uluslararası iddiasını pekiştiren önemli bir adım oldu.