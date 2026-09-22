ABD'nin Michigan eyaletindeki Upper Peninsula bölgesinde yer alan Peter Lake, su altı ekosistemlerini anlamaya yönelik sıradışı bir bilimsel araştırmaya sahne oldu. Bilim insanları, göllerdeki su rengini değiştiren alglerin güneş ışığına ve besin maddelerine vereceği tepkiyi ölçmek için göl suyunu özel bir maddeyle maviye boyadı. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla kontrol grubu olarak seçilen komşu Paul Lake ise tamamen doğal halinde bırakıldı.

Araştırma ekibinin aktardığına göre, suya eklenen zehirli olmayan mavi boyanın temel işlevi güneş ışınlarının derinlere inmesini engellemekti. Işık bariyerinin oluşturulmasının ardından, tarımsal atıkların göllere karışmasını simüle etmek amacıyla suya kontrollü miktarda gübre ilave edildi. Bu yöntemle, besin miktarının arttığı ancak ışığın azaldığı bir senaryoda alglerin nasıl bir gelişim göstereceği test edildi.

DOĞAL YAĞIŞLAR SÜRECİ ETKİLEDİ

Deneyin ilerleyen aşamalarında bölgede etkili olan yağışlar, bilim insanlarının kurguladığı planlarda sapmalara yol açtı. Yağmur sularının göle yoğun şekilde karışmasıyla mavi boya seyrelerek etkisini yitirdi ve güneş ışınları yeniden suyun alt katmanlarına ulaşmaya başladı. Işık ve gübredeki besin maddeleriyle aynı anda buluşan algler hızla çoğalarak mavi gölün rengini kısa sürede yeşile çevirdi.

ALG ARTIŞI EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlar, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gübre akıntılarının tatlı sularda ciddi alg patlamalarına neden olduğunu ve bu durumun sudaki oksijeni tüketerek doğal yaşamı tehdit ettiğini belirtiyor. Gölleri boyamak gibi yapay müdahalelerin bu soruna karşı kalıcı bir çözüm sunmadığı, doğal hava olaylarının süreci hızla tersine çevirebildiği bu deneyle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Araştırmacılar, yaşanan renk değişimini bir başarısızlık olarak değerlendirmediklerini açıkladı. Elde edilen verilerin, göl ekosistemlerinin değişken hava koşullarına ve dışarıdan gelen besin takviyelerine nasıl tepki verdiğini anlamak adına önemli bir referans kaynağı olarak kullanılacağı bildirildi.