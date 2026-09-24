Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan duyuruya göre, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kapsamında VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul takımları Antalya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

Sezonun en önemli voleybol organizasyonlarından biri olarak öne çıkan karşılaşmanın, kentteki sporseverleri aynı salonda buluşturması hedefleniyor. TVF, voleybol tutkunlarına Antalya'daki bu heyecana ortak olma çağrısında bulundu.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet satış takvimi paylaşıldı. Biletler, 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren yalnızca "Biletinial" platformu üzerinden satışa sunulacak. Salondaki yerini almak isteyen sporseverler, belirtilen tarih ve saatten itibaren bilet işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.