WhatsApp'ın kurumsal müşteri iletişimi altyapısında 1 Ekim itibarıyla yeni bir fiyatlandırma modeline geçiliyor. Meta tarafından duyurulan karara göre, müşterilerine sistem üzerinden toplu ulaşan şirketler artık belirli bir kotanın üzerinde mesaj başına ücret ödeyecek.

Yeni düzenleme kapsamında her işletme numarasına aylık 1.000 adet ücretsiz servis mesajı hakkı tanımlanıyor. Bu sınırın aşılması durumunda, gönderilen 1.001'inci mesajdan itibaren standart tarifeler üzerinden faturalandırma yapılacak. Ay içinde kullanılmayan ücretsiz haklar ise bir sonraki döneme devretmeyecek.

KİMLER ÜCRET ÖDEYECEK?

Söz konusu maliyet artışı yalnızca API, CRM entegrasyonları, otomatik yanıt sistemleri ve chatbot kullanan kurumları kapsıyor. Telefonları üzerinden standart WhatsApp veya WhatsApp Business uygulamasını manuel olarak kullanan küçük işletmeler bu değişiklikten muaf tutuluyor.

BİREYSEL KULLANICILARI ETKİLEYECEK Mİ?

Tüketicilerin günlük mesajlaşma süreçlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Bireysel hesap sahipleri, uygulamanın temel iletişim özelliklerini tamamen ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek. Türkiye pazarında da 1 Ekim'de devreye girecek sistemde, kota aşımı sonrası ücretlendirmeler yerel para birimi bazında ve mesajın pazarlama veya güvenlik gibi kategorilerine göre belirlenecek.