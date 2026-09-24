ALANYA’NIN Damlataş bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Sırp uyruklu bir turist yaralandı. Edinilen bilgilere göre turist, yaya yolunda ilerlediği sırada bir aracın çarpması sonucu yere savruldu.

Kaza, Damlataş’ta Balık Hotel önünde meydana geldi. İddiaya göre Türk sürücünün kullandığı araç, yaya yolunda ilerleyen Sırp uyruklu turiste çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YARALANDI

Çarpmanın ardından turist yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre turistin kolunda ve bacağında kırık meydana geldi. Yaralı turiste sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

Damlataş gibi yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan kaza çevrede endişeye neden oldu.

Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.