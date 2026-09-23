Çin merkezli teknoloji şirketi Alibaba, küresel veri merkezi ağını genişletme stratejisi doğrultusunda Türkiye'yi yatırım takvimine aldı. Şirket, önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da ilk bulut bölgelerini faaliyete geçirecek.

Hangzhou'da gerçekleştirilen Apsara konferansında konuşan Alibaba yöneticisi Li Feifei'nin aktardığına göre, Alibaba Cloud bu üç yeni pazarın yanı sıra mevcut altyapısını da güçlendirecek. Bu kapsamda Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong'daki veri merkezlerinin kapasitesi artırılacak.

BULUT BÖLGESİ YATIRIMI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Bulut bölgesi altyapısı, verilerin belirli bir coğrafi sınır içerisinde tutulmasını ve işlenmesini sağlıyor. Türkiye'de kurulacak yeni merkez sayesinde, yerel işletmelerin bulut bilişim hizmetlerine erişim hızının artması ve ulusal veri güvenliği gereksinimlerinin daha kolay karşılanması öngörülüyor. Ayrıca şirketin sunduğu yerelleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin Türkiye pazarında daha entegre çalışmasına olanak tanınacak.

2032 HEDEFİ VE KÜRESEL REKABET

Bulut bilişim alanındaki hamlelerini yapay zeka donanımlarıyla destekleyen şirket, yeni çip serisini de tanıttı. Alibaba'nın açıkladığı uzun vadeli planlar arasında, 2032 yılına kadar dünya genelinde 20 gigavatlık devasa bir veri merkezi ağı inşa etmek yer alıyor. Bu stratejik yatırımlar, şirketin Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleriyle girdiği küresel pazar rekabetinde Asya dışındaki varlığını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.