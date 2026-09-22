Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla Serik ilçesinde dijital tarım uygulamasını hayata geçirdi. Pilot bölge olarak belirlenen Burmahancı Mahallesi'ndeki seralara toprak ve hava sensörleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, pilot bölgeyi ziyaret ederek sistemin işleyişini inceledi. Özdemir'in açıklamasına göre, yaklaşık 700 üreticiye ulaşması planlanan bu sistem sayesinde çiftçiler, tarımsal verileri cep telefonları üzerinden anlık olarak kontrol edebilecek.

UZAKTAN TAKİP VE DON RİSKİ UYARISI

Seraları evlerinden uzakta olan üreticiler için büyük avantaj sunan sistem, özellikle kış aylarında yaşanan don tehlikesine karşı erken önlem alınmasını sağlıyor. Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar seradaki ısı ve nem oranını 7 gün 24 saat takip edebildiklerini bildirdi. Büyükavcı, don nöbetleri için seraya gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını vurguladı.

DİJİTAL TARIM SİSTEMİ ÜRETİCİYE NE KAZANDIRIYOR?

Akıllı sensör teknolojileri, tarımsal üretimde fiziksel iş gücünü azaltırken ürün kalitesini doğrudan artırıyor. İlerleyen aşamalarda sisteme entegre edilecek otomatik sulama modülleriyle, toprağın nem değerine göre su ve gübre tasarrufu sağlanması planlanıyor. Bu tür dijital altyapılar, iklim koşullarının değişkenlik gösterdiği tarım bölgelerinde sürdürülebilir üretim için kritik bir rol üstleniyor.

Ziyaretin sonunda mahalle sakinleri tarafından heyete yöresel ikramlarda bulunuldu. Başlangıçta üreticiler tarafından temkinli yaklaşılan projenin, sağladığı kolaylıkların görülmesiyle bölgede yoğun talep görmeye başladığı aktarıldı.