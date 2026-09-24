ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Liderlerin açıklamalarına göre, iki ülke arasındaki ticaret dengesi, küresel güvenlik ve yapay zeka teknolojileri görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu. Trump, 2016 yılından bu yana karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki inşa ettiklerini belirterek, Çin liderini ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Amerikan tarım ve hayvancılık sektörleri için Çin'de yeni pazar olanaklarının yaratılması hedefleniyor. Trump'ın aktardığına göre, iki ülkenin teknoloji ve güvenlik alanında atacağı ortak adımlar, gelecek on yılların barış ve refah ortamını doğrudan şekillendirecek. Çin Devlet Başkanı Şi ise iki küresel gücün cepheleşmek yerine diyalog ve iş birliğini tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi. Şi, rekabetin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun belirli sınırlar çerçevesinde, sağlıklı bir zeminde yürütülmesinin zorunluluğunu ifade etti.

Şİ CİNPİNG'İN VURGULADIĞI TUKİDİDES TUZAĞI NEDİR?

Zirvenin en dikkat çekici anlarından biri, Çin liderinin "Tukidides Tuzağı" kavramına yaptığı tarihsel atıf oldu. ABD'li tarihçi Graham Allison tarafından kavramsallaştırılan bu terim, Antik Yunan'da Sparta ve Atina arasındaki rekabetten yola çıkarak, yükselen bir gücün mevcut hakim gücü tehdit etmesiyle ortaya çıkan çatışma riskini tanımlıyor. Şi'nin bu kavramı kullanması, Washington ve Pekin yönetimlerinin askeri ve ekonomik rekabeti sıcak bir çatışmaya dönüştürmeden, yeni bir diplomatik paradigma ile yönetme arzusunu yansıtıyor.

YAPAY ZEKA VE KÜRESEL GÜVENLİK MASADA MIYDI?

İki liderin masasında ticari konuların yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka güvenliği de geniş yer buldu. Özellikle Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki enerji sevkiyatı güvenliği, küresel tedarik zincirleri açısından kritik bir başlık olarak değerlendirildi. Yapay zeka alanında ise ABD tarafı risklerin kontrol altına alınmasını savunurken, Çin küresel bir yönetim mekanizması kurulmasını talep ediyor. Ayrıca, ABD'li teknoloji şirketlerinin, Çinli firmaları "damıtma" yöntemiyle veri çalmakla suçlaması ve Washington'dan tedbir istemesi de görüşmelerin teknoloji boyutunu derinleştirdi.

Şi Cinping'in 2015 yılından bu yana ABD'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret, 11 yıllık aranın ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemece işaret ediyor. Trump'ın geçtiğimiz mayıs ayında Çin'e yaptığı ziyarette varılan tarife indirimleri ve yolcu uçağı alımı gibi geçici uzlaşmaların, bu zirveyle birlikte daha kalıcı bir zemine oturtulması hedefleniyor. Liderler, yapay zekanın insanlığın refahına hizmet etmesi ve ticari kısıtlamaların esnetilmesi konularında ortak sorumluluk taşıdıklarını yineliyor.