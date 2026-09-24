Manavgat'ta tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. D400 Karayolu’nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15’i turist toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Manavgat D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

15 TURİST YARALANDI

Kazada tur minibüsünde bulunan turistlerin de aralarında olduğu 17 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

D400’DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ve polis ekipleri karayolunda çalışma yürütürken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.

Üç aracın karıştığı kaza nedeniyle D400 Karayolu’nda trafik akışı da kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin araçların kaldırılması ve yol güvenliğinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etti.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.