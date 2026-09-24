Antalya’da 24 Eylül 2026 Perşembe günü deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre merkez üssü Elmalı olan deprem saat 11.19.08’de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Depremin koordinatları 36.62417 kuzey enlemi ve 29.72133 doğu boylamı olarak paylaşıldı.

KANDİLLİ DEPREMİ 3,7 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerinde ise depremin merkez üssü Çaybaşı-Elmalı olarak gösterildi. Kandilli, saat 11.19.07’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğünü 3,7, derinliğini ise 59,1 kilometre olarak duyurdu.

AFAD ile Kandilli tarafından açıklanan büyüklük ve derinlik değerleri arasındaki fark, kurumların kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinden kaynaklanabiliyor. Her iki kurumun verilerinde depremin Elmalı çevresinde ve aynı dakikada gerçekleştiği görülüyor.

ŞANLIURFA DEPREMİNDEN 39 DAKİKA SONRA

Antalya’daki depremden kısa süre önce Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre Şanlıurfa’daki sarsıntı saat 10.40’ta ve 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşti. Antalya’nın Elmalı ilçesindeki deprem ise yaklaşık 39 dakika sonra kaydedildi.

Mevcut verilerde Elmalı’daki 3,5-3,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Depreme ilişkin güncel veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip ediliyor.