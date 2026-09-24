Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deniz ekosistemini korumak amacıyla uygulanan istilacı türlerle mücadele programında 2026 yılı kotaları güncellendi.

Düzenleme kapsamında, denizlerdeki en zararlı tür olarak bilinen benekli balon balığının alım kotası 100 bin adet olarak sabit bırakıldı. Bu türün her bir adedi için avlanan balıkçılara 35 lira destekleme ödemesi yapılacak.

DİĞER TÜRLERDE KOTA BEŞ KATINA ÇIKTI

İstilacı türlerle mücadelenin kapsamını genişleten bakanlık, diğer balon balığı türlerindeki alım miktarını ciddi oranda artırdı. Daha önce 200 bin adet olan kota, 2026 yılı itibarıyla 1 milyon adede yükseltildi. Bu gruptaki balıkların her biri için ise 10 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bakanlık yetkilileri, denizlerin bereketini güvence altına almak için mücadelenin büyütüldüğünü duyurdu.

BÖLGE BALIKÇISI İÇİN YENİ FIRSAT

Balon balığı popülasyonunun en yoğun görüldüğü Akdeniz havzasında yer alan Alanya ve çevresindeki balıkçılar için bu kota artışı yakından takip ediliyor. Kotaların 1 milyona çıkarılmasıyla, yerel balıkçıların istilacı tür avcılığına daha fazla yönelmesi ve denizlerin doğal dengesinin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.