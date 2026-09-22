Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, bilim insanları 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris b adlı gezegenden ilk kez doğrudan radyo sinyali tespit etti. Jüpiter'den çok daha büyük olan bu gök cismi üzerinde yapılan incelemeler, sinyallerin gezegenin yörüngesindeki yıldızdan değil, doğrudan kendi yapısından geldiğini kanıtladı.

Yakalanan radyo sinyallerinin dünya dışı bir yaşam belirtisi olmadığı açıklandı. Araştırmacılar, bu durumun gezegenin sahip olduğu son derece güçlü manyetik alandan kaynaklandığını belirtiyor.

DÜNYA'DAKİ KUTUP IŞIKLARINA BENZİYOR

Güneş'ten gelen parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşan kutup ışıkları sırasında da benzer radyo dalgaları ortaya çıkıyor. Beta Pictoris b gezegeninde ise bu sürecin çok daha şiddetli bir versiyonunun yaşandığı düşünülüyor. Ayrıca Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlarken, bu dev gezegenin bir turunu yalnızca 8-9 saatte bitirdiği tahmin ediliyor.

YENİ KEŞİFLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Bugüne kadar Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin manyetik alanlarını doğrudan ölçmek teknik olarak oldukça güçtü. Manyetik alanlar, bir gezegenin atmosferini koruyarak yıldız rüzgarlarına karşı kalkan görevi görüyor. Geliştirilen bu radyo dalgası izleme yöntemi sayesinde, gelecekte devreye girecek daha güçlü teleskoplarla uzak gezegenlerin atmosferik yapılarının çok daha net bir şekilde anlaşılabileceği öngörülüyor.