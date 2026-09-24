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Alanya’nın Bektaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki küçük kızın av tüfeğiyle sosyal medyada yer alan paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, evde arama yaparak baba C.B. (50) ve yabancı uyruklu anne K.B.’yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen anne ve baba, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlikteki ifadelerinde şüpheliler, "Ateşli silahları bilerek ve özen göstermeyerek muhafaza etmek suretiyle aykırı muhalefet" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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