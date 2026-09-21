Audi'nin merakla beklenen yeni nesil elektrikli modeli A4 E-Tron'un üretim takviminde ciddi bir sapma yaşandı. Audi CEO'su Gernot Döllner'in açıklamasına göre, daha önce 2028 yılının ortası olarak hedeflenen üretim başlangıcı en erken Mart 2029 tarihine çekildi.

Bu erteleme, yaklaşık dokuz aylık bir gecikme anlamına geliyor. Gecikmenin temel nedeni ise Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği yeni nesil elektrikli araç mimarisi Scalable Systems Platform (SSP) altyapısında yaşanan teknik sorunlar olarak aktarıldı.

GECİKMENİN NEDENİ 48 VOLT SİSTEMİ Mİ?

Mühendislik sürecinde araç içi elektrik sisteminin standart 12 volttan 48 volta yükseltilmesi kararı alındı. Bu mimari değişiklik, modern araçlarda daha yüksek veri işleme kapasitesi ve enerji verimliliği sağlasa da, geliştirme aşamasında öngörülemeyen ek entegrasyon süreçlerine yol açtı. Concept C tasarım çizgilerini taşıması ve hem sedan hem de Avant gövde tipleriyle üretilmesi planlanan modelin üretim tarihinin Mayıs 2029'a kadar sarkabileceği değerlendiriliyor.

PLATFORM KRİZİ DİĞER MODELLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Şirket, içten yanmalı motora sahip A4 modelinin üretimine 2024 yılında son vermiş ve yerini yeni nesil A5'e bırakmıştı. Ancak elektrikli geçişin temeli olan SSP platformundaki aksaklıklar sadece A4 E-Tron'u yavaşlatmıyor. İlk kez 2021'de duyurulan ve 2026'da seri üretime geçmesi planlanan SSP altyapısı, şu an hedefinin yaklaşık üç yıl gerisinde bulunuyor. Bu durumun, elektrikli Golf ve T-Roc gibi grubun diğer popüler modellerinin piyasaya çıkışını da 2030 yılına ötelemesi bekleniyor.