Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Tepe Mahallesi 92 ada 13 parsel üzerinde yapımı planlanan 452 konutluk TOKİ projesinin detaylarını açıkladı. Ekim ayında başlayan ÇED süreci kapsamında Alanya Belediyesi'nin projeye olumsuz kurum görüşü verdiğini belirten Kandemir, inşaat için seçilen bölgenin hatalı olduğunu savundu.

Kandemir'in aktardığına göre, proje için 20 Ekim 2025 tarihinde e-ÇED başvurusu yapıldı ve 3 Kasım 2025'te belediyeden resmi görüş istendi. Jeolojik zemin etüt raporlarında arazinin yüzde 50 ile 100 arasında eğime sahip olduğu, bu durumun yapılaşma sürecinde teknik sorunlar doğurabileceği ifade edildi. Alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında kentsel park alanı olarak tescillendiğini hatırlatan Kandemir, bölgedeki maki bitki örtüsünün tahrip edilmesinin kentin yeşil alan kapasitesini düşüreceğini bildirdi.

BÖLGEDEKİ İMAR PLANI İLE TOKİ PROJESİ UYUŞUYOR MU?

Çevredeki mevcut yapılaşma koşullarının 1/1000 uygulama imar planında en fazla 2 kat ve 0.20 yapı taban alanı ile sınırlandırıldığına dikkat çekildi. TOKİ projesinde ise en düşük 5 katlı olmak üzere toplam 57 blok inşa edilmesinin öngörüldüğü, bu yoğunluğun mahalle trafiği ve sosyal donatı alanları üzerinde ciddi bir altyapı baskısı yaratacağı vurgulandı. İnşaat sahasında yapılan incelemelerde topografyaya aşırı müdahale edildiğini öne süren Kandemir, kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyatın döküm sahasının belirsiz olduğunu dile getirdi.

ALANYA SİLUETİ VE D-400 KARAYOLU İÇİN RİSK UYARISI

Cikcilli ve Tepe sırtlarındaki yüksek katlı yapılaşmaların Alanya'nın turizm kenti kimliğine ve kent siluetine zarar verebileceği uyarısı yapıldı. Devlet yatırımlarına ve TOKİ projelerine prensipte karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kandemir, son yağışları hatırlattı. Proje alanının güneyinde kalan düşük kotlu mahalleler ile D-400

Karayolu güzergahında oluşabilecek su taşkını risklerine karşı acil önlem alınması talep edildi.