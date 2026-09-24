ALANYA’DA sıcak ve sakin geçen günlerin ardından hava değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelecek yeni serin ve yağışlı hava sistemi hafta sonundan itibaren Türkiye’nin batı kesimlerinde etkisini göstermeye başlayacak.

Yeni sistemle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş beklenirken, Alanya’da da hafta sonundan itibaren sonbahar havasının daha fazla hissedilmesi öngörülüyor.

ALANYA’DA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Mevcut tahminlere göre Alanya’da 26 Eylül Cumartesi günü havanın daha sakin geçmesi bekleniyor. Asıl değişimin ise 27 Eylül Pazar günü başlaması öngörülüyor.

Pazar günü ilçede yağış ihtimali artarken, sıcaklıkların da yaklaşık 23 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Böylece son günlerde etkisini sürdüren sıcak havanın yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SERİN HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’in değerlendirmesine göre Balkanlar üzerinden gelecek sistem, pazar gününden itibaren Türkiye’nin batı kesimlerinde etkisini artıracak.

Yeni hava dalgasıyla özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR GERİLEYECEK

Alanya’da da yeni haftanın başlamasıyla birlikte serin havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Mevcut tahminlerde 28 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların yaklaşık 23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Gece ve gündüz sıcaklıklarındaki değişimle birlikte ilçede sonbahar havasının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

SAĞANAK VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Yeni sistem yalnızca sıcaklıkları düşürmeyecek. Yağışların Türkiye genelinde daha geniş bir alana yayılması beklenirken, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Alanya için ise hava tahminlerinin sistemin ilerleyişine bağlı olarak güncellenmesi bekleniyor.

ALANYA’DA SONBAHAR KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Eylül ayının son günlerine girilirken Alanya’da sıcaklıkların gerilemesi ve yağış ihtimalinin artmasıyla birlikte yaz havasının etkisini azaltması bekleniyor.

Özellikle hafta sonu planı yapacak vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmeleri önem taşıyor. Hava sisteminin hareketine bağlı olarak yağışların zamanı ve şiddetine ilişkin tahminlerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.