KARTAL’DA otluk alanda hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 17.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, otluk alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Şehmus Ç.’ye ait olduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şehmus Ç.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.