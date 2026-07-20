Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bağlı Penzing ilçesinde bir villada yürütülen tadilat çalışmaları, tarihi bir keşifle sonuçlandı. İşçiler, bodrum katının zeminine gizlenmiş paslı bir metal sandık içerisinde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında altın sikke buldu. Üzerinde ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın silüetinin yer aldığı sikkelerin güncel piyasa değerinin 2,4 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Avusturya basınının aktardığı bilgilere göre, olayın gelişimi oldukça ilginç bir tesadüfe dayanıyor. Keşiften bir gün önce aynı alanda çalışan Tobias adlı inşaat işçisi, zeminden sarkan bir ipi fark etmesine rağmen çalışmasına devam etti. Bir sonraki gün villaya gelen sıhhi tesisatçı ise aynı ipi çekmeye çalıştı. İpin sabit olduğunu anlayan tesisatçı, bölgedeki betonu kürekle kırarak yıllardır saklı kalan tarihi sandığı gün yüzüne çıkardı.

ALTINLAR NEDEN BETONA GÖMÜLDÜ?

Sandığın içerisinden çıkan Mozart kabartmalı şilingler ve hatıra paralarının, tarihi bir döneme ışık tuttuğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür değerli eşyaların zemin altına özel olarak betonlanmasının sıradan bir saklama yöntemi olmadığını vurguluyor. Nazi Almanyası'nın 1938 yılında Avusturya'yı ilhak etmesinin ardından bu paraların tedavülden kaldırıldığı biliniyor. Dolayısıyla söz konusu servetin, 1938 yılından hemen önce veya İkinci Dünya Savaşı'nın çalkantılı dönemlerinde güvenlik amacıyla gömüldüğü tahmin ediliyor.

Tarihi sikkelerin kesin basım yılları ve o dönemki nominal değerlerine ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Bulunan 30 kilogramlık altının yasal mülkiyetinin kime ait olacağı ve Avusturya yasalarına göre nasıl paylaştırılacağı ise sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.